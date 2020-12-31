ابرز الاحداث الفنية في شهر ديسمبر 2020 ويتصدرها وفاة حاتم علي وخلاف أصالة وطليقها

شهر ديسمبر 2020 لم يكن بمنأى عن الأحداث الصاخبة التي ضج بها هذا العام، فشهد بالتالي عددا من الوقائع المحزنة والمثيرة للجدل وتصدرها خبر وفاة المخرج والممثل السوري حاتم علي الذي هز رحيله الوسط الفني والجمهور، بينما أثارت خلافات اصالة نصري وطليقها طارق العريان الكثير من الجدل بعد ظهور الأخير مع حبيبته نيكول سعفان فيما لم يخلو الشهر من الإصابات بكورونا المقلقة وابرزهم الفنانة يسرا.

رصدنا لكم ابرز الاحداث الفنية التي تخللت شهر ديسمبر 2020 والأيام الأخيرة من هذا العام:

وفاة المخرج حاتم علي بأزمة قلبية

لم يرحل عام 2020 بدون أن يُحزن الوسط الفني ومحبي المخرج والفنان السوري حاتم علي الذي وافته المنية بشكل مفاجئ عن عمر ناهز الـ58 عاما بأزمة قلبية طارئة، وقد نعاه زملائه الفنانين بالكثير من الحزن والوجع، فهو يعتبر من أحد أبرز الأعمدة في عالم الإخراج في سوريا والعالم العربي وله العشرات من الأعمال الدرامية الناجحة والتي شارك فيها اشهر الممثلين في العالم العربي.

خلاف أصالة وطليقها طارق العريان

رغم اعلان أصالة نصري انفصالها عن طارق العريان منذ بداية عام 2020، إلا أن الخلافات بينهما ظهرت بشكل بارز مع الأيام الأخيرة من هذا العام اثر ظهور طارق العريان العلني مؤخرا مع حبيبته المودل نيكول سعفان في أحد الحفلات بصورة متداولة الأمر الذي استفز أصالة نصري التي أعادت نشر الصورة المتداولة ووصفتها بأنها أقسى صورة مرت عليها.

اصالة نصري هاجمت كذلك طليقها واعتبرت تصرفه بأنه معيب وغير انساني، واعترفت بمدى الألم الذي تعيشه جراء ما قاسته من طليقها، بينما استدعت تدوينة أصالة تعاطفا كبيرا من زملائها في الوسط الفني والاعلامي الذين امطروها بعبارات الدعم والمساندة وبينهم الفنانة أحلام والاعلامية رضوى الشربيني، بينما ردت نيكول سعفان على الهجوم ضدها وقالت بأنها لم تكن السبب في انفصال اصالة عن العريان، ووصفت بأن الأخير لم يكن سعيداً في حياته الزوجية معها.

اصابة النجوم بكورونا وتتصدرهم يسرا

إصابات جديدة بفيروس كورونا حملها شهر ديسمبر للعديد من الوسط الفني وتصدرتهم الفنانة يسرا التي التقطت العدوى خلال حفل عيد ميلاد نيللي كريم ما أقلق الجمهور على حالتها الصحية خاصة بعد معاناتها من صعوبة في التنفس، كذلك اصيب كل من كريم فهمي، وإيناس الدغيدي، والفنان أمير كرارةـ والفنان آبو، والفنانة جومانة مراد، وحفيد الفنان الراحل محمود ياسين وغيرهم.

يسرا اللوزي تتعرض لأقسى تنمر

التنمر عاد هذا الشهر الى الواجهة وطال العديد من الفنانين بينهم سامية الجزائري وسوسن بدر ومي كساب وغيرهم، بينما كان النصيب الأكبر لـ يسرا اللوزي التي تعاطف معها العديد من النجوم بعدما كتب لها أحدهم تعليقا مسيئا بوصفها بلقب "ام الطرشة" في اشارة الى طفلتها الصمّاء، لكن يسرا لم تتجاهل هذا التعليق الجارح وردّت عليه برقي من خلال التوعية بهذه المشكلة التي تصيب الأطفال ومعبرة عن فخرها بكونها أم لإبنة من ذوي الحاجات الخاصة.

ومما جاء في تغريدتها :"أولاً المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم وضعاف السمع وليس الطرش أو البكم، ثانياً أحب أن أعبّر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء، لأنها علمتني أشياء كثيرة جداً وأصبحت إنسانة وأمّاً أفضل بسببها..ثالثاً... البنت الصماء ألهمتني أن أتكلم في البرامج، وأطالب بالكشف المبكر للمواليد على حاسة السمع، وهذا سيساهم بشكل إيجابي في حياة عائلات كثيرة".

أحلام تدخل على خط أزمة حلا الترك مع والدتها

خلال الأسابيع الماضية تأزم خلاف منى السابر مع ابنتها حلا الترك بعدما رفعت الإبنة دعوى على والدتها بسبب أخذها مبلغاً مالياً منها وباتت بالتالي مهددة بالسجن لفترة عام، ما جعل الأم تبكي و تناشد الفنانة الإماراتية أحلام بالتدخل لحل هذه الأزمة.

وبشكل غير مباشر وجهت أحلام رسالة لحلا الترك وأوصتها بوالدتها وطلب الرضا منها وقالت في رسالتها:" أحبك أمي وربي يحميك.. الأم دوت الخليج جنة الدنيا مهما صار خذي رضاها بنتي واتركيها على الله هو بيحلها من عنده وبيفرجها عليك، دايم أقول لك نبدأ من الصفر، لا تنسين كلامي لك، واللي مش حاسين بآلامك في يوم يحسون.. بس أمك ثم أمك ثم أمك.. أحبك وأنا معاكي كالعادة".

"بالبنط العريض" الأغنية الأكثر استماعاً

مع ختام 2020 أعلم الحساب الرسمي لجائزة الموسيقى العالمية #"world music award" فوز أغنية "بالبنط العريض" للنجم الإماراتي حسين الجسمي، بلقب الأغنية الأكثر استماعاً في عام 2020، عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وكان حسين الجسمي، قد طرح "بالبنط العريض" خلال شهر أغسطس الماضي، وهي من ألحانه وكلمات الشاعر المصري أيمن بهجت قمر، وتوزيع توما، وحققت الأغنية ملايين المشاهدات عبر موقع "اليوتيوب".

اختتام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

شهدت العاصمة المصرية القاهرة في شهر ديسمبر 2020 وتحديداً داخل جدران مبنى دار الأوبرا، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الثانية والأربعين والتي كانت استثنائية نظراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، وحضر المهرجان عدد كبير من نجوم العالم العربي وتم الإعلان عن أسماء الأفلام الفائزة في المسابقات الخاصة بالمهرجان.

علاقات عاطفية ظهرت للعلن في ديسمبر 2020

خلال شهر ديسمبر ظهرت الى العلن علاقات عاطفية كانت تعتبر ضمن دائرة الشائعات، فتم الإعلان عن ارتباط معز مسعود وحلا شيحة بشكل رسمي من خلال تبادلهما لعبارات الحب والغزل عبر حساباتهما على انستغرام، كذلك أكدت هنا شيحة ارتباطها بالفنان محمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين بعدما حضر عيد ميلادها الـ35 ورقصه معها الى جانب توجيهه رسالة رومانسية لها معبرا عن حبه لها.

رنا سماحة تحتفل بزفافها

ونختم أحداث شهر ديسمبر بحدث سعيد حيث احتفلت الفنانة المصرية رنا سماحة في بزفافها على الملحن سامر أبو طالب، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور عدد من المشاهير.