عاصي الحلاني يستقبل العام الجديد مع نجله الوليد بصحبة أبلة فاهيتا .. فيديو وصور

يحل الفنان عاصي الحلاني ضيفا على برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، غدا الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة على قناة ON المصرية، حيث يطل فارس الأغنية اللبنانية على الجمهور في لقاء مرح بالتزامن مع أول أيام العام الجديد 2021.

وبحسب بيان رسمي صادر عن القناة، فالحلقة مليئة بالمواقف الكوميدية، ويتحدث فيها النجم اللبناني عاصي الحلاني عن حياته الشخصية والمهنية، ويشاركه نجله "الوليد" إحدى الفقرات، كما يقدما عددا من الأغنيات خلال البرنامج.

كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON. كما حققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏ ظهرت أيضا الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.