شاهد.. الحلقة 4 من ”لؤلؤ”.. مفاجأة تغيير حياة مى عمر

تتصاعد فى حلقات مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر الذى يعرض حاليا على قناة ON، خاصة أن المسلسل شهد انطلاقة قوية منذ عرض الحلقة الأولى التى تصدرت أيضا تريند محرك البحث جوجل.

وشهدت أحداث الحلقة الـ4 من المسلسل غناء لؤلؤ أو سنية في أحد الأستوديوهات لطرحها على موقع يوتيوب، بعد ما اختارها محمد مهران لكى تكون في فريق العمل معه، وأكد لها أن الأغنية إذا حققت نسب مشاهدة عالية على يوتيوب سيكون نقطة تحول لهما ولؤلؤ أولهما.

وحاول طارق – احمد زاهر، الوصول إلى لؤلؤ – مى عمر بعد ما اختفى عنها أسبوع متواصل وهى تنتظر اتصاله بها لكى يوفى بوعده لها وتعمل معه في شركته الخاصة، وبعدما تلقت -لؤلؤ – مى عمر، اتصال من أحمد زاهر – طارق وقابلته وردت له عزومة العشاء ولقنته درساً في الأخلاق وتركته.

واختتمت الحلقة الـ4 بذهاب محمد مهران – فوكس إلى منزل لؤلؤ- مى عمر في احدى الحارات الشعبية ليؤكد لها أن أغنيتهما كسرت الحاجز وحققت الـ10 ملايين مشاهدة على يوتيوب .

مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.