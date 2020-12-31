تعرف على تصريح نجوى إبراهيم بعد إصابتها بفيروس كورونا

قالت الإعلامية الكبيرة نجوي إبراهيم ان بعد إصابتها بفيروس كورونا، إنها متفائلة، وأن الحمد لله أعراض الفيروس خفيفة عليها، وأنها معزولة في المنزل، محذرة الجميع من الإصابة بالفيروس خاصة وأنها ترى أن الإصابة أصبحت سهلة وسريعة.
بذلك تنضم الإعلامية الكبيرة نجوي إبراهيم إلى عدد من الإعلاميين والفنانين ممن أصيبوا بفيروس كورونا، ومنهم النجمة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي والإعلامي وائل الإبراشي.
وكان أعلن الدكتور محمد فتحي يونس رئيس تحرير برنامج" التاسعة" على شاشة التلفزيون المصري، عبر حسابه الشخصي، موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استقرار حالة الإعلامي وائل الابراشي، وعودته إلى منزله، ويستعد للعودة للعمل خلال أيام قليلة.
والجدير بالذكر أن الإعلامي وائل الابراشي قد أصيب بفيروس كورونا، مما أدى إلى غيابه عن الشاشة خلال الأيام الماضية.
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