صلاح عبدالله بعد وفاة شقيقه الاصغر : ارتاح والله

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان صلاح عبدالله، عن حزنه الشديد لوفاة شقيقة الاصغر سمير، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاَ:" الحمد لله، شقيقي الأصغر في رعاية الله، ارتحت يا سمير، والله ارتحت يا بني، أسألكم الفاتحة والدعاء لأخي الطيب #سمير_عبدالله".
في سياق منفصل، روى الفنان صلاح عبدالله، تفاصبل احتفالية 50 سنة فن للفنان محمد صبحي، قائلا: محمد صبحي قام بحفل وفقا لقوانينه، من ضمنها عدم اصطحاب الهاتف داخل الحفل.
في سياق متصل، كان أعلن الفنان صلاح عبد الله، عن وفاة شقيقه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وكتبت ابنته "دينا": " توفي إلي رحمة الله عمي وحبيبي سمير عبدالله وصلاة الجنازة في مقابر العائلة في ٦ أكتوبر بعد صلاة العصر دنيا صلاح عبدالله".
في سياق منفصل، روى الفنان صلاح عبدالله، تفاصبل احتفالية 50 سنة فن للفنان محمد صبحي، قائلا: محمد صبحي قام بحفل وفقا لقوانينه، من ضمنها عدم اصطحاب الهاتف داخل الحفل.