صلاح عبدالله بعد وفاة شقيقه الاصغر : ارتاح والله

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان صلاح عبدالله، عن حزنه الشديد لوفاة شقيقة الاصغر سمير، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاَ:" الحمد لله، شقيقي الأصغر في رعاية الله، ارتحت يا سمير، والله ارتحت يا بني، أسألكم الفاتحة والدعاء لأخي الطيب #سمير_عبدالله".

في سياق متصل، كان أعلن الفنان صلاح عبد الله، عن وفاة شقيقه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وكتبت ابنته "دينا": " توفي إلي رحمة الله عمي وحبيبي سمير عبدالله وصلاة الجنازة في مقابر العائلة في ٦ أكتوبر بعد صلاة العصر دنيا صلاح عبدالله".

في سياق منفصل، روى الفنان صلاح عبدالله، تفاصبل احتفالية 50 سنة فن للفنان محمد صبحي، قائلا: محمد صبحي قام بحفل وفقا لقوانينه، من ضمنها عدم اصطحاب الهاتف داخل الحفل.

