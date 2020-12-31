عرض فيلم بنات ثانوي لـ جميلة عوض على شاهد VIP

تعرض منصة "شاهد VIP" فيلم "بنات ثانوي" بطولة جميلة عوض.
والفيلم من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وجسدت "جميلة" من خلاله شخصية فتاة في الصف الثالث الثانوي في مدرسة حكومية، ليناقش الفيلم مشاكل الفتيات والشباب في هذه السن.
فيلم "بنات ثانوي" من بطولة جميلة عوض، مي الغيطي، هدى المفتي، هنادي مهنا، مايان السيد، محمد مهران، محمد الشرنوبي، تامر هاشم، ومن إنتاج أحمد السبكي.
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