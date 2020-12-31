أنهت الإعلامية أسماء عباس اتفاقها على إطلاق برنامجها الجديد تزامنًا مع بداية العام الميلادي الجديد 2021، والذي يحمل عنوان "وحدك تستطيع"، والمقرر إذاعته على قناة" mbc" مصر.
وتنوي الإعلامية" أسماء عباس" تقديم محتوي جديد ومختلف وتغير بعض المفاهيم الخاطئة عن التنمية البشرية والتي أصبحت في مخيلة الجميع بأن "اللايف كوتش" ما هو إلا دكتور نفسي فقط يحاول مساعدة البعض في تخطي بعض الأزمات التي تواجه البعض في حياته اليومية.
جدير بالذكر أن الإعلامية" أسماء عباس" برز أسمها بين رواد التواصل الاجتماعى كواحدة من الشخصيات المؤثرة التي تسعى دائمًا لنشر الإيجابية والتحفيز بمهارة وإبداع ومساعدة الكثير في إخراج طاقتهم الإيجابية لمساعدة الغير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برنامج وحدك تستطيع للإعلامية أسماء عباس بداية العام الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.