برنامج وحدك تستطيع للإعلامية أسماء عباس بداية العام الجديد

أنهت الإعلامية أسماء عباس اتفاقها على إطلاق برنامجها الجديد تزامنًا مع بداية العام الميلادي الجديد 2021، والذي يحمل عنوان "وحدك تستطيع"، والمقرر إذاعته على قناة" mbc" مصر.

وتنوي الإعلامية" أسماء عباس" تقديم محتوي جديد ومختلف وتغير بعض المفاهيم الخاطئة عن التنمية البشرية والتي أصبحت في مخيلة الجميع بأن "اللايف كوتش" ما هو إلا دكتور نفسي فقط يحاول مساعدة البعض في تخطي بعض الأزمات التي تواجه البعض في حياته اليومية.

جدير بالذكر أن الإعلامية" أسماء عباس" برز أسمها بين رواد التواصل الاجتماعى كواحدة من الشخصيات المؤثرة التي تسعى دائمًا لنشر الإيجابية والتحفيز بمهارة وإبداع ومساعدة الكثير في إخراج طاقتهم الإيجابية لمساعدة الغير.