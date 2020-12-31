أصالة تطلب الدعاء من جمهورها

نشرت الفنانة أصالة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت أصالة في الصورة وهي ترتدي جاكيت فوشيا، وعلقت على الصورة قائلة: "مهما صعُبتّ وازداد الّليل سوادًا واشتدّ الشّتاء بردًا وخوفًا لابُدّ أنّ تنجلي ..حتمًا غدًا أجملّ .. فالأمل يتمثّل لنا بأحبّة طبطبوا وحنّوا.. وأوفياء لمّ تُثنيهمّ شكوانا منّ قسوة الأيّام عنّ فعل مايلزم ليخرجوا بنا إلى النّور.. في هذا العام الجديد الّذي أقف فيه مع المتوسّلين بدعوة لله عزّ وجلّ أنّ يجعل لنا في عامنا الجديد عمرًا جديد .. يكون لنا فيه جميعًا أيّام تُنسينا أيّامًا مضت لمّ تكنّ بالحُسبان ..

وتابعت: "أدعو لي وإيّاكم بعام خير وصحّة ونجاح وعزيمه ..كلّ عام والطيّبون بخير".

