أحمد عبد الله محمود :"أنا عنصري وضد المرأة في ليلة العيد" (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان أحمد عبد الله محمود تصوير مشاهده في فيلم "ليلة العيد"، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز، ومن المُقرر عرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أحمد عبد الله محمود في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور شاب يُدعى "مسعود"، وهو مقيم في إحدى الحارات الشعبية، ويعمل في محل عجل وموتسكلات، هو عنصري وضد المرأة.

وأشار أحمد عبد الله محمود أن ما جذبه للمشاركة في فيلم "ليلة العيد" هو لوجود المخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله، مُضيفًا :"أنا بحب الاتنين دول جدًا؛ لإنهم أكتر ناس في الوسط فاهمين بعض جدًا، وواخدين على بعض جدًا في الشغل وفاهمين دماغ بعض، سامح من اكتر الناس اللي بتبقى شايفة اللي أحمد عبد الله قاصد يظهره للمشاهد".

فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا،سميحة أيوب، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، يسرا اللوزي، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول.

وفي سياق آخر، يُشارك الفنان أحمد عبدالله محمود في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسلي "اللي مالوش كبير"، و" النمر"، وهو بطولة محمد إمام، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، عمرو عبد الجليل، نيرمين الفقي، ومن تأليف محمد صلاح، إخراج شيرين عادل.