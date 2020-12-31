عرض فيلم بنات ثانوي لـ جميلة عوض على شاهد VIP

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض منصة "شاهد VIP" فيلم "بنات ثانوي" بطولة جميلة عوض.

والفيلم من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وجسدت "جميلة" من خلاله شخصية فتاة في الصف الثالث الثانوي في مدرسة حكومية، ليناقش الفيلم مشاكل الفتيات والشباب في هذه السن.

فيلم "بنات ثانوي" من بطولة جميلة عوض، مي الغيطي، هدى المفتي، هنادي مهنا، مايان السيد، محمد مهران، محمد الشرنوبي، تامر هاشم، ومن إنتاج أحمد السبكي.

يذكر أن جميلة عوض قدمت مؤخرا حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا"، والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناولت خلالها أزمة مرضى البهاق لأول مرة في الدراما المصرية، وشاركها البطولة نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف وفراس سعيد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.

