أنغام تفتتح مدرج خورفكان بحفل ساهر الليلة

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد النجمة أنغام، لافتتاح مدرج خورفكان اليوم وذلك على هامش الاحتفالات بليلة رأس السنة.وأعربت أنغام، عن سعادتها من خلال منشور نشرته عبر حساباتها الرسمية كتبت به،:" فخر وسعاده كبيره ان افتتح معكم صرح ثقافي فني يشرف الفن والفنانين في الوطن العربي مدرج خورفكان وأحتفل معكم بالعام الجديد جعله الله عام صحه وبركه وسعاده لنا جميعًا.

يذاع الحفل علي قناة الشرقية الساعه ٦ مساء بتوقيت مصر و٨ مساء بتوقيت الإمارات

ومن المقرر ان تقدم انغام، خلال الحفل باقة كبيرة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة.

