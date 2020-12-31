نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونعرضها في السطور الآتية:

أصالة تطلب الدعاء من جمهورها

"غزالة شاردة بفستان ذهبي".. نسرين طافش تهنئ متابعيها بالعام الجديد

لقاء الخميسي: شكرًا 2020 علمتيني كتير

ربنا يزيح عنا الوباء والبلاء.. أحمد عيد يهنئ متابعيه بالعام الجديد

قرقاش: الإمارات تنهي 2020 وهي أكثر قوة وعزة ومنعة

وفاة شقيق الفنان صلاح عبد الله

متابعة تهاجم ريهام حجاج.. والأخيرة ترد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا: أصالة تطلب الدعاء من جمهورها.. متابعة تهاجم ريهام حجاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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