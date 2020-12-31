إطلاق اسم الراحل حسن عطية على جائزة المقال النقدى بمهرجان المسرح

قررت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشر برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل إطلاق ومنح جائزة المقال النقدى التطبيقى على العروض المسرحية وقيمتها 5 آلاف جنيه باسم الدكتور والناقد الراحل حسن عطية، أما جائزة البحث النقدى وقيمتها 10 آلاف جنيه مع الدرع وشهادة التقدير ستكون باسم الأستاذ الدكتور فوزي فهمي.

يختتم المهرجان القومي للمسرح المصري فعالياته يوم السبت 2 يناير بدلا من 4 يناير وسيقتصر الختام على توزيع الجوائز وكلمات لرئيس المهرجان ولجان التحكيم ثم إعلان الجوائز بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وقد تم تعديل جدول العروض المسرحية لتنتهي كل العروض المسرحية يوم الجمعة الموافق 1 يناير.