زنا المحارم.. إلهام شاهين تكشف لـ دوت الخليج كواليس فيلمها الجديد

قالت الفنانة إلهام شاهين، في لقاء خاص بكاميرا دوت الخليج، إن جميع مشاهد فيلمها «حظر تجول» ليست سهلة، مؤكدة: «كل مشاهد الفيلم صعبة»، وأنها جسدت دور الأم المظلومة ولا تريد الدفاع عن نفسها، كي لا تجرح مشاعر أعز الناس لها.

وحول تناول الفيلم لقضية زنا المحارم، قالت إلهام شاهين، إن الفيلم يتناول هذه القضية بنعومة وشياكة دون عرض هذه التفاصيل على الشاشة، مع تمرير القضية للمشاهد لطرح مشكلة منتشرة في مجتمعات عدة، وتسليط الضوء عليها لإيجاد حل لها.

وحول ظاهرة التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إلهام شاهين، إنها لا تهتم بالسوشيال ميديا لأنها تراها «مضيعة للوقت»،مؤكدة أنها لا تهتم بالتعليقات الحاقدة والسلبية على هذه الوسائل.