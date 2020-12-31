اشتباه كورونا.. أزمة صحية للإعلامية نجوي إبراهيم

تعرضت الإعلامية نجوي ابراهيم لوعكة صحية مما أدي إلي التزامها بالعزل للتاكد من إصابتها بفيروس كورونا أم لا .

وصرحت نجوي لصدي البلد : في انتظار نتيجة الماسحة ، فانا أجلس في المنزل حفاظا علي من حولي .

وتايعت : أطالب الجمهور الالتزام في منازلهم والنزول عند الحاجة مع مراعاة ارتداء الكمامة وأدعو أن نمر من هذه الأزمة علي خير .

يذكر أن نجوى إبراهيم تقدم حلقة الخميس من برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، وفي حلقة الأسبوع الماضي شاركها حسام حسين تقديم الحلقة بعد إصابة الإبراشي بكورونا.

وبرنامج "التاسعة" يعرض يوميا عبر القناة الأولى والفضائية المصرية ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، فيما تقدم حلقة الجمعة المذيعة دينا عبد الكريم.