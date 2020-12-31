آسر ياسين ضيف شريف عامر بـ «يحدث في مصر» الليلة

يحل الفنان آسر ياسين الليلة ضيفا على الإعلامي شريف عامر في برنامجه "يحدث في مصر" الذي يعرض على شاشة "MBC مصر.
ويتحدث آسر ياسين خلال الحلقة عن مشواره الفني خلال عام 2020، والنجاحات التي حققها والأعمال المميزة التي قدمها عبر منصة "شاهد" على مدار العام، وأيضًا الأزمات الصحية التي مر بها بعد إصابته بكورونا، بالإضافة للأعمال الجديدة التي سيُقدمها خلال العام الجديد.
كما يخوض معه تجربة قيادة "التاكسي" في شوارع القاهرة وما يمر به خلال هذه الرحلة.
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