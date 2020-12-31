براءة رامز جلال ومالك mbc من تهمة الاستيلاء على الملكية الفكرية لـ"رامز تحت الأرض" ‎

القاهرة - محمد ابراهيم - قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بجلسة اليوم ببراءة رامز جلال ومالك قنوات mbc الشيخ وليد الإبراهيمي من تهمة الاستيلاء علي حقوق الملكية الفكرية لبرنامج "رامز تحت الارض" و"رامز تحت الصفر".

وكان قد أقام المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز ووليد عن جريمة الإعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني وقامت على إثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية، حيث قام المتهمان بالاعتداء على الحق الأدبى والمالى الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكًا في تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.

وقد ترافع أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض عن رامز ومالك mbc وأسس دفاعه علي عدم تمتع الفكرة التي تدعي المدعية بأنها هي المالكة لها لأي حق من حقوق الملكية الفكرية طبقًا لنص الماده ١٤١ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ وايضًا طبقًا للكتاب الدوري رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ الصادر من المستشار النائب العام طبقًا للبند الخامس الذي نص لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمبادئ.