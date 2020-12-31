أخبار الفن| صلاح عبدالله ينهار في جنازة شقيقه.. وفاة الفنان سمير فهمي.. عمر كمال يدشن شركة إنتاج فني

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:

أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تدشين شركة إنتاج فني وتوزيع، سيكون مقرها التجمع الخامس.

طرح النجم عمرو دياب أغنيته "شكرا" وهي عاشر أغنيات ألبومه الجديد " يا أنا يا لأ".

نشر الفنان صلاح عبد الله، تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نعى فيها شقيقه الأصغر «سمير» الذي وافته المنية صباح اليوم، الخميس 31 ديسمبر، بكلمات من الحزن والأسى.

حل النجم ماجد المصري، ضيفًا على موقع «دوت الخليج» الإخباري؛ لتكريمه عن أحدث أعماله الفنية - مسلسل «الوجه الآخر» - الذي تم عرضه مؤخرًا، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور عرضه على قناة cbc الفضائية.

قالت الفنانة إلهام شاهين، في لقاء خاص بكاميرا دوت الخليج، إن جميع مشاهد فيلمها «حظر تجول» ليست سهلة، مؤكدة: «كل مشاهد الفيلم صعبة»، وأنها جسدت دور الأم المظلومة ولا تريد الدفاع عن نفسها، كي لا تجرح مشاعر أعز الناس لها.

غيب الموت صباح اليوم الخميس، الفنان القدير سمير فهمي -نجم الأفلام المسيحية- بعد صراع مع المرض، وأعلنت أسرة الفنان الراحل خبر الوفاة، ولم تكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء حتى الآن.

بدأت عصر اليوم الخميس 31 ديسمبر، جنازة سمير عبدالله -شقيق الفنان عبدالله- بمقابر العائلة على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الفن.