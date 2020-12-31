محمد عساف يطرح أغنية "فلسطين أنتِ الروح"

طرح الفنان محمد عساف كليب أغنيته الجديدة " فلسطين أنتِ الروح" من كلمات سامى عفانة، وألحان محمد المدلل توزيع محمود عمار وإشراف أنس النجار.

وتقول كلماتها : فلسطين انتِ الروح ونن العين / فلسطين مثل أرضك نلقى وين / فلسطين على عتابك لاقينا فلسطين نفديكى بعينينا / فلسطين انتِ الروح ونن العين / فلسطين مثل أرضك نلقى وين هلا والله ويا هلا ... بالأصل والمرجلة / هالفلسطيني المهيوب ... مين بالدنيا بيجهلا فلسطيني واسمي كافي.. والكوفية فوق كتافي / والكلمة ان طلعت على شفافي ... توقف الدنيا بأكملا يشار إلى أن الفنان محمد عساف يستعد لإطلاق أغنية جديدة باللهجة العراقية "إني مثل مرايتك" من كلمات رامي العبودي ومن الحان علي صابر وتوزيع محب الراوي وسيتم تصويرها بأسلوب الفيديو كليب ليتم إطلاقها خلال شهر يناير2021.

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