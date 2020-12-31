وفاة الفنان سمير فهمي بعد صراع مع المرض

غيب الموت صباح اليوم الخميس، الفنان القدير سمير فهمي -نجم الأفلام المسيحية- بعد صراع مع المرض، وأعلنت أسرة الفنان الراحل خبر الوفاة، ولم تكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء حتى الآن.

جدير بالذكر أن سمير فهمي، هو ممثل مصري مواليد مدينة دمنهور، وحصل على ‏بكالوريوس قسم التمثيل والإخراج ثم دبلوم الدراسات العليا‏ في ‏المعهد العالي للفنون المسرحية‏ بالقاهرة.

بدأ الفنان الراحل سمير فهمي، مشواره الفنى بكنيسة البابا شنودة، وشارك في عديد من الأعمال، كما فاز بجائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "طوبيا".