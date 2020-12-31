سنة صعبة كتير علينا.. نانسي عجرم تعلق على أحداث 2020

وحصد كليب أغنية " بيروت الأنثى " للفنانة اللبنانية نانسي عجرم على إشادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونجوم الفن.
ومن بين هؤلاء الفنانة اللبنانية نيكول سابا التي غردت قائلة: "إلى بيروت الأنثى عمل متكامل بكل العناصر".
جدير بالذكر أن أغنية "إلى بيروت الأنثى"، مأخوذة عن قصيدة الشاعر نزار قباني "إلى بيروت الأنثى مع حبي"، والتي قدمها قبل 39 عاما وتحديدًا سنة 1981، كما تغنى بها الكثيرون عقب وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت الأخير.
من جهة أخرى، انتهت نانسي من تسجيل "سلامات" منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، وتم تصويرها في إحدى المناطق الجبلية ببيروت، مع المخرج سمير سرياني، وهي من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى، ولكن تم تأجيل طرحها.
كانت نانسى عجرم انتهت من تسجيل أغنيتن جديدتين باللهجة اللبنانية فى ألبومها الجديد، الأولى بعنوان "بدى حدا حبوا"، والثانية "أول أيامه"، من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى، وتوزيع الموسيقى هادي شرارة.
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