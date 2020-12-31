تفاصيل جنازة وعزاء المخرج حاتم علي في سوريا| خاص

وأكد مصدر قضائي أن التقرير المبدئي لتشريح الجثة أثبت عدم وجود شبهة جنائية وراء وفاة المخرج السوري.
وبين التقرير أن المخرج السوري توفي نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.
وتستقبل أسرته العزاء بصالة الحسن في أبو رمانة أيام السبت والأحد والاثنين مع تحديد مواعيد مسبقة للرجال والنساء نظرا لظروف جائحة كورونا.
وتواجد المخرج حاتم علي في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أقيم مؤخرا، مع مشروع فيلم نجله عمرو الذي حصل على دعم مالي في رحلة إنتاجه.
وحصل مشروع الفيلم الروائي الطويل الأول لنجله كمخرج تحت عنوان "مرور" على جائزة ملتقى القاهرة السينمائي (بقيمة 5000 دولار أمريكي) لمشروع في مرحلة التطوير إلى جانب كافة عمليات تصحيح الألوان و ما بعد الإنتاج.
المخرج الراحل حاتم علي كان شريكا في مشروع فيلم نجله عمرو كمنتج؛ ولكن لم يمهله الوقت لتنفيذه.
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