تفاصيل جنازة وعزاء المخرج حاتم علي في سوريا| خاص

سلمت مشرحة زينهم صباح اليوم الخميس، جثمان المخرج السوري حاتم علي إلى القنصل السوري بالقاهرة، الذي حضر إلى المشرحة صباح اليوم برفقة أسرة المخرج السوري، وذلك عقب الانتهاء من تشريح جثته بناءً على طلب السلطات السورية.

وأكد مصدر قضائي أن التقرير المبدئي لتشريح الجثة أثبت عدم وجود شبهة جنائية وراء وفاة المخرج السوري.

وبين التقرير أن المخرج السوري توفي نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.



وعلم "دوت الخليج" من مصادر خاصة تفاصيل جنازة الراحل في سوريا، وينتظر أن يشيع جثمانه من مستشفى الشامي، عقب صلاة الجمعة غدا، مباشر إلى مسجد الحسن بأبو رمانة، ثم يوارى الثرى في مقبرة باب الصغير. وتستقبل أسرته العزاء بصالة الحسن في أبو رمانة أيام السبت والأحد والاثنين مع تحديد مواعيد مسبقة للرجال والنساء نظرا لظروف جائحة كورونا.