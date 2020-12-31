بحضور محمد رياض وفتوح أحمد.. الصور الأولى لجنازة شقيق صلاح عبدالله

بدأت عصر اليوم الخميس 31 ديسمبر، جنازة سمير عبدالله -شقيق الفنان صلاح عبدالله- بمقابر العائلة على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الفن.

وكان أول الحاضرين لمراسم جنازة شقيق صلاح عبدالله، كل من الفنانين: (محمد رياض وفتوح أحمد)، في ظل حرص الحضور على الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا. وشهدت الجنازة إنهيار صلاح عبدالله، بالبكاء في وداع شقيقه الأصغر، وحرص الحاضرون على إحضار كرسي له ومواساته حتى تمر مراسم الجنازة والعزاء.

وفي هذا السياق، نشر الفنان صلاح عبد الله، تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نعى فيها شقيقه الأصغر «سمير» الذي وافته المنية صباح اليوم، الخميس 31 ديسمبر، بكلمات من الحزن والأسى. وكتب صلاح عبد الله، في تغريدته على تويتر: «الحمد لله، شقيقي الأصغر في رعاية الله، ارتحت يا سمير، والله ارتحت يا بني، أسألكم الفاتحة والدعاء لأخي الطيب #سمير_عبد الله». وكانت ابنة صلاح عبد الله، كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «توفي إلي رحمة الله عمي وحبيبي سمير عبد الله وصلاة الجنازة في مقابر العائلة في ٦ أكتوبر بعد صلاة العصر دنيا صلاح عبد الله». وتفاعل الكثيرون من أصدقاء دنيا صلاح عبد الله، مع منشورها، داعين لعمها المتوفى بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أهله الصبر والسلوان، ويتغمد المغفور له بواسع رحمته.

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