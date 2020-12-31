أحمد سعد وخطيبته وبشرى ضيوف إدوارد ونانسي مجدى في القاهرة اليوم

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل النجم أحمد سعد وبشرى مساء اليوم الخميس، كضيوف على إدوارد ونانسي مجدى في حلقة مميزة من برنامج القاهرة اليوم، على شاشة قناة اليوم، باقة ألفا، وذلك احتفالا بليلة رأس السنة الجديدة 2021.

وسيقدم الثنائي خلال الحلقة أكثر من دويتو غنائي، فيما سيتحدث سعد عن آخر أعماله الغنائية.

أما مفاجأة الحلقة هي ظهور خطيبته علياء بسيوني معه لأول مرة، وستستمر السهرة على مدار ثلاث ساعات، من التاسعة والنصف مساء، حتى الثانية عشر والنصف صباحاً.

ويقدم البرنامج الإعلامي الكبير جمال عنايت خلال حلقات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، فيما يقدم إدوارد ونانسي مجدي حلقتي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، والقاهرة اليوم إخراج عبدالرحمن زهران، فيما تتولى مها رضا الإشراف والتنسيق على الإعداد، ويشغل ميشيل مرجان منصب المشرف العام لمكتب القاهرة.