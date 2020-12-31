مصطفى بسيط يهنئ متابعيه بالعام الجديد : سنة حلوة عليكم

حرص الفنان مصطفى بسيط على تهنئة متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بحلول العام الميلادي الجديد2021.

ونشر مصطفى بسيط صوره له عبر انستجرام وعلق عليها قائلا "صباح الفل و السعادة و الهنا و التفاؤل بإذن الله فى اخر يوم و اخر نهار لسنة ٢٠٢٠ ، ربنا يجعل سنة ٢٠٢١ سنة حلوة عليكم وكلها نجاح و صحة و خير يا اجمل ناس فى العالم".

وبدأ العد التنازلي للاحتفال بليلة راس السنة الميلادية الجديدة 2021، فى كل دول العالم وسط إجراءات احترازية مشددة يسبب أزمة كورونا، حيث تستعد استراليا، بالألعاب النارية والشماريخ التى سيتم اطلاقها فى السماء، وسط غياب المواطنين ، وفقًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفرضت الإجراءات الاحترازية قيودا في العديد من الدول حيث ظهرت مؤخرا سلالة جديدة بفيروس كورونا بشكلين مختلفين في عدة دول أوربية أبرزها بريطانيا، حيث أصيبت 1000 حالة بالسلالة الجديدة من الفيروس خلال 24 ساعة فقط وبعدها توالت بلدان قليلة في اكتشاف تلك السلالة كما ظهرت في دولتين فى القارة الإفريقية.

في إيطاليا، قرر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، بفرض حجر صحي في كافة أنحاء البلاد خلال معظم عطلة عيد الميلاد وليلة رأس السنة الجديدة، في ظل سعي السلطات لتفادي ارتفاع جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا، كما فرضت فرض حجر صحي خلال عطلة عيد الميلاد والعام الجديد يمتد من 21 ديسمبر الجاري وحتى 6 يناير 2021، وذلك في ظل سعي السلطات لتفادي ارتفاع جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

كما تشهد فرنسا احتفالات صامتة بليلة رأس السنة وسط الوباء؛ كما تعتزم حشد 100 ألف من رجال الشرطة والدرك ليلة رأس السنة لتفريق الحفلات وفرض حظر تجول لمكافحة فيروس كورونا، ويهدف الأمن الإضافي أيضا إلى وقف إحراق السيارات الذي يحدث غالبا في الليلة الأخيرة من العام وهو تقليد بات شائعًا في فرنسا منذ عام 2005.

وفي ألمانيا حظرت الحكومة بيع الألعاب النارية وفرضت قيودا صارمة على عدد الأشخاص الذين يمكنهم التجمع في الأماكن العامة، وتخضع هولندا حاليا للإغلاق الذي من المقرر أن يستمر حتى 19 يناير 2021، وسيتم العد التنازلي المعتاد استقبالات للعام الجديد خلف أبواب مغلقة في ملعب لكرة القدم في أمستردام، وستبدأ تركيا إغلاقا عاما لمدة أربعة أيام عشية رأس السنة الجديدة.

ومن المعروف ان رأس السنة الميلادية تبدأ من منتصف الليل من تاريخ 31 ديسمبر لـ 1 يناير من العام الجديد، لتشمل تقاليد عيد رأس السنة العالمية الأخرى اتخاذ قرارات السنة الجديدة والاحتفال مع الأصدقاء والعائلة.