يحل الفنان أحمد سعد والفنانة بشرى مساء اليوم الخميس، ضيوفا على إدوارد ونانسي مجدى في حلقة مميزة من برنامج القاهرة اليوم، على شاشة قناة اليوم، باقة ألفا، احتفالا بليلة رأس السنة الجديدة 2021.
وسيقدم الثنائي خلال الحلقة أكثر من دويتو غنائي، فيما سيتحدث سعد عن احدث أعماله الغنائية.
أما مفاجأة الحلقة ظهور خطيبة أحمد سعد، علياء بسيوني معه لأول مرة، وستستمر السهرة على مدار ثلاث ساعات، من التاسعة والنصف مساء، حتى الثانية عشر والنصف صباحًا.
ويقدم البرنامج الإعلامي الكبير جمال عنايت خلال حلقات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، فيما يقدم إدوارد ونانسي مجدي حلقتي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، والقاهرة اليوم إخراج عبدالرحمن زهران، فيما تتولى مها رضا الإشراف والتنسيق على الإعداد، ويشغل ميشيل مرجان منصب المشرف العام لمكتب القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد سعد وخطيبته وبشرى ضيوف القاهرة اليوم.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.