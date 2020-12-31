التنمر على أطفال النجوم.. ابنة يسرا اللوزي الأحدث.. ومتابع يتهم كريم فهمي بالتحرش بابنته

لا يسلم نجوم الفن من تعليقات بعض رواد السوشيال ميديا، المسيئة لهم، بل تمتد الإساءة أحيانًا إلى الأطفال من أبناء هؤلاء النجوم.

ويرصد «دوت الخليج» في التقرير التالي، أبرز حالات التنمر التي تعرض لها أبناء النجوم.

يسرا اللوزي

استقبلت الفنانة يسرا اللوزي، تعليقا مسيئا عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، من أحد المتابعين، الذي تنمر على ابنتها الصماء، وسخر منها.

في البداية نشرت يسرا اللوزي صورا لها -من كواليس حلقتها مع الاعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة CBC- وعلقت قائلة: «سعدت جدًا بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتى مع الإعلامية منى الشاذلى بالاشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة "حادى بادى" والدكتور سامح يسرى من "هيئة إنقاذ الطفولة" بمصر، شكرًا لجمهورى العزيز و لكل من ساهم فى نجاح هذه الحلقة».

وتفاجأت يسرا اللوزي، بتعليق أحد المتابعين الذي كتب: «ماشي يا أم الطرشة»، لترد عليه «اللوزي» وتلقنه درسًا في الذوق وكتبت: «شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح... أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو "الصم وضعاف السمع"، وليس "الطرش" أو "البكم"، ثانيًا، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة "صماء" لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها».

كريم فهمي

وفي شهر أغسطس الماضي، دخل فانز الفنان كريم فهمي في مشادة مع متابعة له على موقع انستجرام بعدما قامت بالتعليق على صورته مع ابنته نعومي، قائلة: "ده مش بوس ده تحرش".

دخل فانز الفنان كريم فهمي في مشادة مع متابعة له على موقع انستجرام بعدما قامت بالتعليق على صورته مع ابنته نعومي، قائلة: "ده مش بوس ده تحرش".

وقام عدد كبير من متابعي صفحة كريم فهمي بالرد عليها، فيما حاول شقيقه أحمد فهمي التدخل ولكن كريم رد عليه: خليك انت الناس قامت بالواجب.

شريف منير

وفي شهر يونيو الماضي، تعرض الفنان شريف منير ، للتنمر على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بعد صورته مع بنتيه الطفلتين.

بدأت الأزمة عندما شارك النجم شريف منير جمهوره، صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت في الصورة ابنتاه كاميليا وفريدة، وكتب معلقا على الصورة: " فريده شريف منير اللى قاعده .. كاميليا شريف منير اللى نايمه.. تصوير: كاميليا شريف منير".

بينما لاقت الصورة العديد من التعليقات المسيئة من قبّل الجمهور بسبب اعتراضهم على ملابس ابنتيه.