من أشعار البابا شنودة.. وائل الفشني: انتهيت من تسجيل قصيدة "يا صديقي"

أكد المطرب وائل الفشني، أنه انتهى أمس من تسجيل قصيدة "يا صديقي" من أشعار البابا شنودة الثالث، في أحد الاستوديوهات بالمهندسين، مشيرا إلى أن القصيدة من ألحانه ومن توزيع مودي، ومن المتوقع أن تكون ضمن أحداث فيلم "البابا".

وأضاف الفشني في تصريحات صحفية أن أحد الأصدقاء عرض عليه قصيدة أعجبته كثيرا قبل ما يعرف من هو مؤلفها، وفوجئ بأنها إحدى قصائد البابا شنودة الثالث، وتحمل عنوان "يا صديقي".

وأوضح الفشني، أنه سعد كثيرًا حينما علم بأن القصيدة من مؤلفات البابا شنودة، وأنها تحمل معاني جميلة، وتتضمن حوارًا شخصيًا بين الإنسان ونفسه، وتقول بعض كلماتها "يا صديقي لست أدري من انا.. أو تدري أنت ما انت هنا.. أنت مثلي تائه في غربة.. وجميع الناس أيضًا مثلنا".

وتابع الفشني قائلًا: استشرت أصدقائي من الشيوخ بشأن غناء هذه القصيدة وأبدوا اعجابهم بهذه الخطوة ، وخاصة أن القصيدة تحمل معاني انسانية سامية، وأن الشيخ متولي الشعراوي لو كان علي قيد الحياة وأردت أن أحصل على رايه في هذه الخطوة كان وافق على الفور.

وأشار الفشني إلى أنه حينما قرأ هذه القصيدة شعر بأنه وجد ضالته فيما يبحث عنه من كلمات مؤثرة وهادفة تخرج من القلب، وقال لنفسه وقتها "أنا بأدور على كلام علشان أعمل بيه حاجة جديدة، والحمد لله ربنا وفقني ووجدت هذا الكلام".