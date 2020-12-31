حاجات كتير مكناش واخدين بالنا منها.. أكرم حسني يوجه رسالة لمتابعيه في وداع 2020

وكتب اكرم حسني : "سنة صعبة اتعلمنا فيها قيمة حاجات كتير في حياتنا مكناش واخدين بالنا منها . الحمدلله على نعمة الصحه والأهل والأمان ويارب محدش يتحرم منهم تاني، كل سنه وانتو طيبين ".
وكانت احدث أعمال اكرم حسني مشاركته في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نيرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.
مسلسل "لؤلؤ"، من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وادوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.
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