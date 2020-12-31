عاند الحياة واضحك.. رشا مهدي توجه رسالة لـ متابعيها بعد انتهاء 2020

احتفلت الفنانة رشا مهدي عبر حسابها في إنستجرام بحلول العام الميلادي الجديد 202‪0. ونشرت رشا مهدى صورة لها عبر انستجرام من احتفالها بالعام الجديد وعلقت قائلة: "عاند الحياة واضحك.. سنة حلوة عليكم وكل حبايبكم". يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب" والذى تغير اسمه مؤخرا بدلا من "اطمنى". مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.

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