هبة مجدي تحتفل بالعام الجديد 2021

احتفلت الفنانة هبة مجدي عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام باستقبال العام الميلادي الجديد. ونشرت هبة مجدي صورة لها وعلقت عليها قائلة: "سنة جديدة وجاية بالخير والصحة وراحة البال يارب لينا كلنا". وشاركت هبة مجدى مؤخرا في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر. المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.

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