بعد طرح ألبوم يا أنا يا لأ.. هاشتاج شكرا عمرو دياب يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #شكرا_عمرو_دياب بعد طرحه عددا كبيرا من اغاني ألبومه البومه الجديد "يا أنا يا لأ".

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎‎#شكرا_عمرو_دياب شكرا عمرو دياب دياب وشكرا علي البوم كل سنه اللي بييجي في وقته" و"شكرا ليك مش الاغنيه شكرا علي عمرك اللي احترمت فيه جمهورك وجمهورك بيحبك".

وقال آخرون "‏ياكاتب التاريخ لاتغلق الصفحات مازال وسيظل عمرو دياب يدون بيقول للكل انا هنا من كام سنة و لسه موجود و ف القمة " و" ‏‎#شكرا_عمرو_دياب شكرا انك عرفتنا طريقه نشكرك بيها ع اسم اغنيه التحفه شكرا ان عرفنا نقولها وانت معانا ربنا يديك طولة العمر من واحد بيحبك من22سنه"

وطرح النجم عمرو دياب امس أغنيته "محسود"، وهي تاسع أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ".

"محسود".. من كلمات تركي آل الشيخ وألحان خالد عز وتوزيع: عادل حقي، ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب، قد طرح أغنيات ألبومه على التوالي، وطرح حتى الآن ثماني أغنيات هي، فاكرني ياحب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، و"عايز أعمل زيك"