مع ألف سلامة.. دينا فؤاد تحتفل بانتهاء 2020

شاركت الفنانة

جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بفيديو لها من أحد مسلسلاتها الدرامية، للسخرية من انتهاء عام 202‪0.





دينا فؤاد

وظهر دينا فؤاد بالفيديو وهى تقول مش هتشوفي وشى تاني وعلقت عليه قائلة "مع الف سلامة 202‪1 تجبر بخاطرنا كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة علينا كلنا يارب".



وشاركت الفنانة دينا فؤاد في بطولة مسلسل "جمال الحريم" مسلسل عن الجن والدجل والشعوذة مأخوذ من قصص حقيقية إنتاج تامر مرسي - حسام شوقي، إخراج: منال الصيفي، تأليف: سوسن عامر".

جمال الحريم" بطولة كل من نور، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، وهو من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي.