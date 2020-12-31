مع ألف سلامة.. دينا فؤاد تحتفل بانتهاء 2020

وظهر دينا فؤاد بالفيديو وهى تقول مش هتشوفي وشى تاني وعلقت عليه قائلة "مع الف سلامة 2021 تجبر بخاطرنا كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة علينا كلنا يارب".
وشاركت الفنانة دينا فؤاد في بطولة مسلسل "جمال الحريم" مسلسل عن الجن والدجل والشعوذة مأخوذ من قصص حقيقية إنتاج تامر مرسي - حسام شوقي، إخراج: منال الصيفي، تأليف: سوسن عامر".
جمال الحريم" بطولة كل من نور، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، وهو من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي.
يذكر أن آخر أعمال دينا فؤاد فى الدراما كان مسلسل "الاختيار" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، مع أمير كرارة، وأحمد العوضي.
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