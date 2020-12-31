رامز جلال يهنئ جمهوره بالعام الجديد: في 2021 هناخد كلنا الڤاكسين

حرص الفنان رامز جلال على تهنئة متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بحلول العام الميلادي الجديد2021.

ونشر رامز جلال صوره له عبر انستجرام وعلق عليها قائلا "كل سنة وانتوا طيبين ❤???? وعلى الخير متجمعين وفي عشرين واحد وعشرين ناخد كلنا الڤاكسين .. قولوا امين ????❤ (وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر).



وقضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، ببراءة رامز جلال ومالك قناة "ام بي سي" لاتهامهم بالاعتداء على الملكية الفكرية.



وكان المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح، تقدما بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز ووليد عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني، وقامت على أثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية، حيث قام المتهمان بالاعتداء على الحق الأدبى والمالى الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال، والتي تعد شريكًا في تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.

وتضمنت أوراق القضية أن هيام سليم صاحبة الفكرة المكتوبة لبرنامج "رامز تحت الأرض" و"رامز تحت الصفر"، وهي بذلك شريك في تأليف المصنف السمعى البصرى، وقد قامت في وقت سابق على البدأ في العمل بالمصنف إلى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم 2543 وبتاريخ 29/ 5 /2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة، ثم تواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج، وبينهم مكالمات مسجلة تثبت أن الطالبة صاحبة الفكرة المكتوبة وأن المتهمين اعتقدوا أنها لم توثق فكرتها المكتوبة بالشهر العقاري وقاموا بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي وكامل من الطالبة على مدى الكثير من جلسات العمل المطولة.