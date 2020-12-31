نسرين طافش تهنئ متابعيها بـ 2021

وكتبت نسرين طافش عبر انستجرام قائلة: "كل عام وانتم بخير".

حرصت نسرين طافش على تهنئة متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بحلول العام الميلادي الجديد 202‪1.

يذكر أن نسرين طافش شاركت مؤخرا في بطولة فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث مع عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد..