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نسرين طافش تهنئ متابعيها بـ 2021

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حرصت نسرين طافش على تهنئة متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بحلول العام الميلادي الجديد 202‪1.
وكتبت نسرين طافش عبر انستجرام قائلة: "كل عام وانتم بخير". 

يذكر أن نسرين طافش شاركت مؤخرا في بطولة  فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث مع عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.. 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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