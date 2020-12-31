نسرين طافش تهنئ متابعيها بـ 2021

يذكر أن نسرين طافش شاركت مؤخرا في بطولة فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث مع عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.
وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد..
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