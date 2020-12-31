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خالد سليم مهنئاً جمهوره بالعام الجديد :" الحمد لله 2020 خلصت"

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القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان خالد سليم جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وهنأ خالد متابعيه وكتب : كل سنة وأنتم طيبين وسنة سعيدة عليكم جميعا ، عدينا سنة كانت صعبة علينا كلنا والحمد لله خلصت وداخليين سنة جديدة ويارب تحققوا فيها كل أمنياتكم.

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم مسلسل "جمال الحريم"، وهو من بطولة كلا من خالد سليم، نور، وفراس سعيد، ودينا فؤاد، وحازم سمير، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وتأليف سيناريو وحوار سوسن عامر، وإنتاج شركة "سينرجي"، ومدير التصوير يوسف بارود، وإخراج منال الصيفي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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