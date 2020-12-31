ماذا تشاهد ليلة راس السنة؟.. أفلام مرشحة لاستقبال العام الجديد

تفضل أغلب العائلات قضاء اليوم الخميس داخل المنازل بسبب الظروف الإستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وخلال السطور التالية نقدم لكم مجموعة من الأفلام التي يمكن مشاهدتها احتفالا بالعام الجديد.

فيلم You've Got Mail، وهو من بطولة توم هانكس وستيف زان

ويدور حول كاثلين و جو ندان وكيف يتنافسان في العمل، ويكرهان بعضهما في الواقع؛ إلا أنهما يحبان بعضهما في العالم الافتراضي على الإنترنت.

فيلم Leap Year ، وهو من بطولة إيمي آدمز وآدم سكوت

ويدور حول آنا فتاة عصرية التي تتمتع بحياة مثالية تقريبًا، ولكن ينقصها شي وحيد، وهو أن يطلب منها صديقها جيرمي الزواج. وأمام غياب المبادرة من جيرمي، تقرر آنا اللجوء إلى تقليد أيرلندي قديم

فيلم Crazy, Stupid, Love، وهو من بطولة ستيف كارل وريان جوسلينج فبعد إكتشافه لتورط زوجته بعلاقة غرامية، يقرر كال الرحيل عن منزله ويحاول تغيير حياته لكنه يدرك في نهاية المطاف أنه يحب زوجته ويتمنى العودة إليها

فيلم No Strings Attached ، وهو من بطولة أشتون كوتشر وناتالي بورتمان ويبدأ عندما يكتشف شاب علاقة والده بحبيبته السابقة فيقوم بإرتكاب حماقات متهورة تنتهي به إلى إقامة علاقة جنسية بدون إرتباطات مع فتاة كان يعرفها في مراهقته.

فيلم The Holiday وتقع أحداثه عندما تقوم امرأتين لا تعرفان بعضهما بتبديل منزليهما هربا من الإحباطات العاطفية، فتجد كل منهما في منزل الأخرى الحب التي كانت تبحث عنه.