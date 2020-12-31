هناخد كلنا الڤاكسين.. رامز جلال يهنئ متابعيه بعام 2021

نشر الممثل ومقدم البرامج رامز جلال صورة له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب رامز جلال عليها معلقا " كل سنه وانتو طيبين وعلى الخير متجمعين وعشرين واحد وعشرين ناخد كلنا الڤاكسين ...قولوا آمين (وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ) "

يذكر ان احدث اعمال النجم رامز جلال برنامج "رامز مجنون رسمى الذى عرض في رمضان الماضي 2020 على شاشة ام بى سى مصر .

فكرة برنامج رامز مجنون رسمي قامت على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه ويقوم رامز بتنفيذ خطته.