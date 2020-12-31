وكتب رامز جلال عليها معلقا " كل سنه وانتو طيبين وعلى الخير متجمعين وعشرين واحد وعشرين ناخد كلنا الڤاكسين ...قولوا آمين (وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ) "
يذكر ان احدث اعمال النجم رامز جلال برنامج "رامز مجنون رسمى الذى عرض في رمضان الماضي 2020 على شاشة ام بى سى مصر .
فكرة برنامج رامز مجنون رسمي قامت على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه ويقوم رامز بتنفيذ خطته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هناخد كلنا الڤاكسين.. رامز جلال يهنئ متابعيه بعام 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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