إصابة المخرج كريم العدل وزوجته بـ فيروس كورونا

أعلن المخرج كريم العدل، إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا المستجد، مناشدا الأشخاص المخالطين له خلال الفترة السابقة بإجراء اختبارات صحية للتأكد حالتهم الصحية.

وكتب «العدل» من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أنا وميرا دياب حصلنا للتو على نتيجة اختبار إيجابي لفيروس كورونا، يرجى اختبار نفسك اذا كنت على اتصال معي أو مع زوجتي في الاسبوع الماضي».

كريم قدم مؤخرا مسلسل اسود فاتح الذي تم تصوير أغلب أحداثه في بيروت.

مسلسل "أسود فاتح" بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.