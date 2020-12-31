يارب تبقى سنة سعيدة.. آيتن عامر تحتفل بعام 2021

احتفلت الفنانة أيتن عامر عبر حسابها بإنستجرام بحلول العام الميلادي الجديد 202‪0

ونشرت أيتن عامر صورة لها عبر انستجرام من احتفالها بالعام الجديد وعلقت قائلة " يارب تبقى سنة جديدة احلى من اللي راحت كل سنة واحنا كلنا طيبين".

يذكر أن آخر أعمال أيتن عامر بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من نهال عنبر، ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، وإدوارد.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.