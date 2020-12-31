أوس أوس عن 2020 : أسوأ سنة في حياتي

هنأ الفنان محمد أسامة الشهير بـ " أوس أوس " جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بالعام الميلادي الجديد.

وكتب أوس أوس عبر انستجرام قائلا : "كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة يارب علينا كلنا.. والحمد لله ربنا كريم وفضله كتير عليا يمكن 2020 تكون اسوأ سنة فى حياتى الا انى اتعلمت اتعلم من اى حاجه فى الدنيا سواء وحشه او حلوة..اكتئبت ويأست واتوجعت وتعبت كتير اوى فى السنة دى ويمكن المواقف الوحشة دى بتبين للبنى ادم معادن الناس اللى جنبك او اللى عملين جانبك.. فالحمد لله فى السراء والضراء".

وتابع: " اتمنى فى 2021 تكون سنة تعوضنا عن كل اللى تعب فى السنة اللى فاتت وننسى اى هم او حزن ونفتح صفحة جديدة سوا مع الناس الحقيقيين وربنا يستر منهم بقى فى ٢٠٢١ كل سنة وانتم طيبين".

وشارك أوس أوس مؤخرا في بطولة مسلسل اتنين في الصندوق ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني.

مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.