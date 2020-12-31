موعد جنازة المخرج حاتم علي .. "حاتم راجع ع الشام"

جنازة المخرج السوري حاتم علي، سوف تقام مراسمها غدا ـ الجمعة ـ بسوريا، وذلك بحسب بيان رسمي أصدرته أسرته وتم تداوله بين زملاءه النجوم .

موعد ومكان جنازة المخرج حاتم علي

حيث نشر النجم مكسيم خليل تفاصيل النعي الذي تضمن تفاصيل ومواعيد مراسم الجنازة والعزاء في المخرج والممثل السوري البارز الذي واافته المنية أول من أمس ـ الثلاثاء ـ في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة، إثر أزمة قلبية حادة، وبحسب ما جاء في البيان فإن جنازة حاتم علي سوف تشيع من مستشفى الشافي، وبعد ذلك سوف تقام صلاة الجنازة عقب صلاة عصر الجمعة بجامع الحسن بمنطقة أبو رمانة بسوريا، ثم سوف يوارى جثمانه الثرى في مقبرة باب الصغير .

مكسيم خليل : "حاتم راجع ع الشام"

ومن المقرر أن تقام مراسم العزاء على مدار ثلاثة أيام بدءا من السبت وحتى الإثنين بصالة الحسن، حيث تستقبل أسرته المعزيين من الرجال والنساء.

ومن جهته كتب مكسيم خليل تعليقا جديدا مؤثرا حول جنازة وعزاء صديقه المخرج الراحل وجاء فيه :" أهالي الشام..حاتم راجع عالشام..ودعوه وداع ايقونة فاتت على بيوتكم بكل حب ..ودفى..ودعوه وداع بليق بالامل والجمال و النجاح يلي قدملنا ياه.. وخلى اسم سوريا مضوي بعالم الفن و الانسانية.ودعوا "امير المخرجين " ونحنا اهل الوفى..كونو جنبه يوم الجمعة ١ كانون التاني ٢٠٢١من مشفى الشامي لجامع الحسن بابو رمانة لباب الصغير.. وداعا حاتم علي".

معلومات عن عائلة حاتم علي

المخرج حاتم على توفى عن عمر 58 عاما، بينما كان متواجدا في القاهرة للتحضير لعمل فني كبير ضخم الإنتاج، وقد كشفت تفاصيل نعيه الذي أشرفت عليه العائلة أن اسمه الحقيقي هو محمد أحمد محمد علي، واللافت أن المخرج البارز صاحب العلامات المهمة في الدراما العربية قد ودع مطلع هذا العام والده السيد أحمد محمد علي الذي وافته المنية في أواخر شهر يناير 2020.

ولدى حاتم علي ثلاثة أبناء هم غالية وغزل، وعمرو والأخير يعمل في مجال الإخراج مثل أبيه، بينما زوجته دوت الخليج الكاتبة والمحامية دلع الرحبي.