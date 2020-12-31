نجمان في العناية المركزة وإصابة نجوى إبراهيم بكورونا وفخرية خميس بالمستشفى..أزمات المشاهير ليلة رأس السنة

قبل استقبال 2021 بساعات قليلة واجه العديد من النجوم في العالم العربي أزمات صحية مختلفة كان آخرها للكاتب الكبير وحيد حامد الذي نقل للعناية المركزة في أحد المستشفيات، كما أعلن عن إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا، بينما كشفت الفنانة العمانية فخرية خميس عن خضوعها لعملية جراحية في عمان، كما دخل الفنان الكويتي عبدالله عبدالرضا إلى المستشفى كذلك إثر أزمة صحية.

وحيد حامد يدخل العناية المركزة

وحيد حامد الكاتب والسيناريست المصري الكبير تدهور وضعه الصحي خلال الأيام الماضية نتيجة أزمة قلبية، مما تسبب لنقله إلى المستشفى، وتردد أن الكاتب المصري الكبير يواجه متاعب كذلك في الرئة، مما نتج عنه دخوله إلى العناية المركزة وخضوعه للعلاج والرعاية الطبية المكثفة في الفترة الأخيرة، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الوضع الصحي بشكل أدق حتى الآن من قبل المقربين من الكاتب الكبير.

إصابة نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

نجوى إبراهيم الإعلامية المصرية تم الإعلان عن إصابتها كذلك بفيروس كورونا لتنضم لقائمة النجوم الذين تم الإعلان عن إصابتهم خلال الأيام الماضية، وقد نشرت صفحة;الإعلامي المصري وائل الإبراشي على "فيس بوك" رسالة قصيرة أكد فيها إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم فكتب: "إصابة الاعلامية نجوى ابراهيم بفيروس كورونا اللهم اشفها وعافها واعف عنها"، وبذلك تنضم نجوى إبراهيم إلى كل من الفنانة يسرا، والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنان مجدي صبحي، كما أعلن الإعلامي وائل الإبراشي كذلك إصابته بكورونا في وقت سابق.

نقل وائل الإبراشي إلى العناية المركزة

الإعلامي المصري وائل الإبراشي بعد أيام من الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، تم نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة بعد تدهور سريع في حالته الصحية، حيث نشرت صفحته الرسمية على "فيس بوك" خبر نقله إلى المستشفى فكتبت: "نقل الإعلامي وائل الإبراشي إلى العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا"، ولا يزال محبي وأصدقاء الإعلامي المصري في انتظار معلومات أكثر عن تفاصيل وضعه الصحي.

فخرية خميس تخضع لعملية جراحية في عمان

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فخرية خميس الفنانة العمانية نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو أكدت من خلاله خضوعها لجراحة في مستشفى مسقط بعمان، وذلك بعدما خضعت خلال الفترة الماضية للعديد من جلسات الكيماوي على إثر إصابتها بالسرطان، وكانت الفنانة الكبيرة قد طلبت من متابعيها الدعاء لها فقالت: "جزاكم الله بالخير بدعواتكم لي بالشفاء، وأتمنى أن يكون عام 2021 خالي من الأمراض، ويكون خير على الجميع، بعد قليل سوف اخضع لعملية جراحية، وإن شاء الله سوف اتحدث عقب العملية عن كافة التفاصيل، أطلب دعواتكم"، فخرية خميس أعلنت في شهر سبتمبر الماضي عن إصابتها بمرض السرطان ودخولها للمستشفى نظرا لإصابتها كذلك بفيروس كورونا في الوقت عينه، واستطاعت الفنانة العمانية أن تتجاوز محنة فيروس كورونا وأعلنت شفائها منه.

نقل الفنان الكويتي عبدالله عبدالرضا للمستشفى

مي العيدان الإعلامية الكويتية كشفت عبر حسابها على "انستجرام" عن نقل الفنان عبدالله عبد الرضا حفيد الفنان عبدالحسين عبدالرضا إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، ولم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيلها فكتبت مي العيدان: "سلامات للفنان عبدالله عبدالرضا حيث يرقد في مستشفى السيف على إثر و عكة صحية. .سلامات وما اتشوف شر ياحفيد الغالي عبدالحسين عبدالرضا".