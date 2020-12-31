الاستعداد لمرحلة "صد الهجوم" في "إنت مين" بعد كشف هوية مرام البلوشي .. صور

تستمر رحلة اكتشاف المشاهير المقنّعين والمتنكرين بملابس غريبة تخفي ملامحهم ومظهرهم تماماً، وتزداد تشويقاً حلقة بعد أخرى ضمن البرنامج العالمي بصيغته العربية "The Masked Singer- إنت مين؟" على "MBC مصر".

وبحسب بيان رسمي للقناة فمن الحلقة الرابعة، عادت المجموعة الثانية من المشاهير المتنكرين للوقوف على المسرح، حيث أطل المشاهير الخمسة بأزياء الصقر، شيتا، اليونيكورن، الزهرة، شهرزاد. وفي نهاية الحلقة كشفت الزهرة عن هويتها بعد حصولها على أقل نسبة تصويت من الجمهور والمحققين، والتي أخفت خلفها الفنانة والنجمة مرام البلوشي.

تابع المحققون والجمهور ملفات الأدلّة التي تضمنت معلومات وإشارات عن محطات معينة من حياة المشاهير، وأعطى المحققون النجوم الأربعة سيرين عبد النور، مهند الحمدي، حسن الرداد وقصي خولي توقعاتهم كما توجهوا بأسئلة شرط ألاّ تتضمن سؤالاً عن الجنسية أو الهوية، علها تساعدهم، لكنهم مع ذلك لم تكن يتمكنوا من اكتشاف من دوت الخليج الزهرة التي اضطرت إلى رفع القناع في نهاية الحلقة والكشف عن هويتها.

وفي أجواء تحبس الأنفاس، تنافس خلال الحلقة 5 من المشاهير، استقبلتهم أنابيلا هلال على المسرح. وبعد انتهائهم من تقديم لوحاتهم الاستعراضية، حان وقت إعلان النتيجة، فوقف المشاهير الخمسة على المسرح، وانتهت رحلة الزهرة في البرنامج. واتفق المحققون أن شخصية مرام البلوشي كانت واضحة على المسرح، حتى وإن لم يتمكنوا من كشف هويتها، فيما أكدت مرام أنها استمتعت بالتجربة، لافتة إلى "أنها ستبقى حاضرة في ذاكرتي ولن أنساها".

وفي الأسبوع المقبل، تبدأ المرحلة الثانية من البرنامج حيث يجتمع المشاهير الثمانية الذين غنوا خلال الأسابيع الماضية على مجموعتين ضمن مجموعة واحدة، ويقدمون استعراضاتهم ضمن مرحلة "صد الهجوم".

يعرض برنامج "The Masked Singer- إنت مين؟" على "MBC5"، كل أربعاء الساعة 7:30 مساءً، بتوقيت الرباط وعرضت هذه الحلقة الأربعاء 30 ديسمبر 2020.