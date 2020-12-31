أبرز معايدات النجوم وأمنياتهم للعام الجديد 2021 .. أصالة نصري تتمنى نسيان أوجاعها

بدأ النجوم في وداع عام 2020 استعدادا لإستقبال العام الجديد 2021 بعد ساعات قليلة، آملين أن يتخلص العالم في أولى تمنياتهم من فيروس كورونا، وأودع الكثيرون منهم أمنياتهم في السنة الجديدة مع معايدتهم للجمهور وكل الوطن العربي.

رصدنا لكم أبرز معايدات النجوم وأمنياتهم في العام الجديد 2021:

أصالة نصري

النجمة السورية أصالة نصري التي عانت هذا العام أزمة عاطفية صعب بعد طلاقها من المخرج طارق العريان، نشرت تدوينة مؤثرة تمنت فيها نسيان اوجاعها وما قاسته في الفترة السابقة، وتسلحت بالتفاؤل فكتبت قائلة :"مهما صعُبتّ وازداد الّليل سواداً واشتدّ الشّتاء برداً وخوفاً لابُدّ أنّ تنجلي ..حتماً غداً أجملّ .. فالأمل يتمثّل لنا بأحبّة طبطبوا وحنّوا.. وأوفياء لمّ تُثنيهمّ شكوانا منّ قسوة الأيّام عنّ فعل مايلزم ليخرجوا بنا إلى النّور..".

في هذا العام الجديد الّذي أقف فيه مع المتوسّلين بدعوة لله عزّ وجلّ أنّ يجعل لنا في وتابعت قائلة :"عامنا الجديد عمراً جديد .. يكون لنا فيه جميعاً أيّام تُنسينا أيّاماً مضت لمّ تكنّ بالحُسبان ..أدعو لي وإيّاكم بعام خير وصحّة ونجاح وعزيمه .."، وختمت بتخصيص معايدة للطيبين قائلة :" كلّ عام والطيّبون بخير".

اليسا

الفنانة اللبنانية إليسا لم تخفي انزعاجها من احداث عام 2020 معتبرة بأنه لن يأتي أسوأ من هذا العام، لكنها تمنت بأن يكون العام الجديد 2021 أفضل بكثير فكتبت في تغريدتها على "تويتر": "لن يأتي في تاريخ البشرية أسوأ من عام ٢٠٢٠ بكل المآسي والويلات التي شهدها. هذا ما يجعلنا على الأقل نتأمل أن يكون العام المقبل أفضل على الجميع، ليحمل الأمل للشعوب والراحة للناس. وداعا ٢٠٢٠ غير مأسوف عليكِ".

عبدالمجيد عبدالله

الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله اختار ان يعايد متابعيه بطريقة طريفة فكتب تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: “الوقوع فـ الحب ليس خياراً بل جرجيراً فأنتم تبحثون عن الجمال وأنا أبحث عن الخيول..فبعض الناس ينسون وبعضهم شاي بنعناع..”

وعايد عبدالمجيد عبدالله الجمهور قائلا: "ولاكلمه… وكل عام وانتم بخير",

نادين نجيم

النجمة اللبنانية نادين نجيم ودعت عام 2020 من خلال ظهورها مع ابنها بالفتلر الخاص الذي اطلقته بمناسبة نهاية العام وتمنت للجميع تحقيق أمنياتهم والخروج من الأزمات الصعبة التي مرت عليهم حيث تمكنت نادين هذا العام من النجاة من انفجار بيروت لكنها اصيبت ببعض الندوب في وجهها.

نادين نسيب نجيم علقت على الفيديو قائلة :"بتمنالكم سنة جديدة بداية جديدة واحلام كبيرة ويا رب تتحقق كل أمنياتكم وتكون احلى سنة تنسينا قساوة الأيام يلي مرقت علينا كلنا...اتكلوا على الله وسلموا حالكم للرب هو قادر على كل شي وكونوا على ثقة انه رغم كل شي بشع مرء علينا بضل في اشيا ايجابية وامل طالما الله حاضر بحياتنا".

منة فضالي

الفنانة منة فضالي أملت بأن يكون العام الجديد مضيئا وكتبت في وداع العام 2020 واستقبال السنة الجديدة: "كانت استثنائية.. استثنائية بشكل غير متوقع! كانت سنة الغموض غير العادي: حمل بريق الإنجاز الناجح وجرح سبتمبر.. سأكون ممتنًا إلى الأبد لكل أولئك الذين يؤمنون بإيجابية الغد ودروس الأمس نحو عام 2021 مضيئًا يلمع في عيون وقلوب الأشخاص المميزين الذين سيظلون دائمًا يلمسون حياتي".

لقاء الخميسي

الفنانة لقاء الخميسي نشرت صورة برفقه زوجها عبر انستغرام وختمت عامها بتدوينة جاء فيها : "شكراً ٢٠٢٠ علمتيني كتير .. ٢٠٢١ هايبقى فيها نجاحات كتير وحلم وأمل وصحة وسلام .. صدق في حلمك وها يتحقق إن شاء الله كل سنة واحنا طيبين والعالم كله في سلام ".

رزان المغربي

الفنانة رزان المغربي نشرت فيديو عبر حسابها على "إنستجرام" تلخص فيها عامها وعلقت قائلة :" 2020 في 60 ثانية، 2020 يا له من عام! من المؤكد أنها لم تكن سهلة ... ومع ذلك ، مهما حدث ، يجب أن تستمر الحياة".

وتابعت رزان المغربي :"آمل أن أكون قد تمكنت ، طوال هذا العام المليء بالتحديات ، من رسم ابتسامة على وجهك ، وآمل أن أكون قد ساعدتك على نسيان كل الجنون بالخارج، مضيفة :"اتمنى من 2021 ان لا يجلب لك سوى الصحة والسعادة والحب ... ابق آمنًا وسنة جديدة سعيدة ... يجب أن يستمر العرض".

سيرين عبد النور

النجمة سيرين عبد النور لخصت ما تعلمته في العام 2020 من خلال تدوينة عبر انستغرام كتبت فيها :" تعلمت بهالسنة ما اوثق بالابتسامات المجانية مش كل ابتسامة في وراها نية طيبة، تعلمت انو مش مين ما قال بحبك يعني بيعرف قيمة هالكلمة، وإنو الحق ما بموت حتى لو اخد الباطل مجده، تعلمت كون انسانة صامدة قدام العواصف بإيمان كبير متسلحة بقوة الله وقوة العائلة !!! وانتو شو علمتكن هالسنة ؟ ".

موقع "دوت الخليج" بدروه يتمنى لكم سنة سعيدة في العام 2021 ... وما دوت الخليج ابرز امنياتكم في العام الجديد؟