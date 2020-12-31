سنة سعيدة عليكم.. إنجي علاء تهنئ متابعيها بـ 2021

نشرت الفنانة إنجي علاء صورة مع زوجها يوسف الشريف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر احتفالا برأس السنة الميلادية .

وغردت انجي على صورتها " كل سنة وانتم طيبين ويارب سنة سعيدة عليكم وعلى حبايبكم ".

وشارك الفنان يوسف الشريف في بطولة مسلسل " النهاية" مع كل من الفنان عمرو عبدالجليل،باسم مغنية، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.