بـ"آخر نسخة".. لؤي يستقبل العام 2021

اختتمت لايف ستايلز ستوديوز اليوم الأخير من العام 2020 بإصدار فيديو كليب جديد للنجم “لؤي” عبر قناتها في موقع يوتيوب.
الفيديو كليب يحمل عنوان “اخر نسخة” وهو من إخراج عادل سرحان الذي أظهر لؤي بصورة مختلفة عن أعماله السابقة في قالب استعراضي رومنسي، وتم التصوير في دبي بأحدث الأجهزة الحديثة، والعمل من كلمات نور عبدالله، ألحان مصطفى العسال، توزيع أدهم دهيمة، ماسترينج أمير محروس.
لؤي يؤكد أنه يراهن بقوة على العمل الجديد "اخر نسخة"، الذي يودع فيه عامًا مليئًا بالتحديات، داعيًا المولى أن يكون العام الجديد 2021 مليئا بالسعادة والنجاح.
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