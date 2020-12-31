شيرين عبد الوهاب تطرح أرض الجمال.. فيديو

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنية جديدة بعنوان "أرض الجمال" إحتفالًا ببداية العام الجديد.

تقول كلمات الأغنية: "مصر الجميلة بتناديك وكل ايد ممدودة ليك .. ويا رب يبقى الجاي خير وامان .. سحر الطبيعة هرم ونيل.. وسهر وليل غير اي ليل.. وعيون بتضحك ليك في كل مكان".

بحر وسما .. سحر وخيال .. على ارضنا.. ارض الجمال .. وجمال هنا .. مخطرش يوم عـ البال".

أغنية "أرض الجمال" كلمات أمير طعيمة، والحان عمرو مصطفي، وتوزيع: أمير سمير و إيهاب سمير، وهندسة صوتية: محمد اسماعيل.