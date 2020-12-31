يسرا اللوزي تشكر رئيس القومي للمرأة بعد تضامنها مع ابنتها

وقالت اللوزي مؤخرا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " مساء DMC": الحمدلله لسه مش مستوعبة حجم الناس التى دافعت عنى و كتبت كلام ايجابى بعد رد احد المتنمرين على البوست الذى قمت بنشره:

وأضافت: ما حدث موضوع مجتمعى مهم لم يقتصر على ابنتى فقط ويجب ان ننظر الى ما حدث على ان فى خلل وهو تربيتنا لأولادنا لذلك اتمنى ان نهتم اكثر بتعليم الاجيال القادمة سواء فى المناهج او حتى فى السوشيال ميديا ازاى يتعاملوا مع الاخرين ، لان حقيقى لدينا خلل كبير فى لغة الحوار بيننا ".