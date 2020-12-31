وجهت النجمة يسرا اللوزي، الشكر إلى الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، عقب تضامنها معها على خلفية قيام أحد المتابعين بالتنمر على ابنتها.
وكتبت يسرا اللوزى، ردا على رسالة التضامن من رئيسة المجلس القومى للمرأة عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: "أحب أشكر حضرتك على دعمك وكلامك الجميل، وأتمنى كل أولياء الأمور يلاقوا نفس الدعم من باقى المصريين عشان أطفالنا يحسوا قد إيه كلنا بنحترمهم وفخورين بيهم".
وأضافت: ما حدث موضوع مجتمعى مهم لم يقتصر على ابنتى فقط ويجب ان ننظر الى ما حدث على ان فى خلل وهو تربيتنا لأولادنا لذلك اتمنى ان نهتم اكثر بتعليم الاجيال القادمة سواء فى المناهج او حتى فى السوشيال ميديا ازاى يتعاملوا مع الاخرين ، لان حقيقى لدينا خلل كبير فى لغة الحوار بيننا ".
اما عن التحرك القانونى قالت اللوزى : لم افكر فى تقاضى هذا الشخص لان للاسف هناك أشخاص كثيرة على السوشيال ميديا تختبئ وراء صفحات مزيفة ولا اعرف ماذا يستفدون من الهجوم على غيرهم والتنمر عليهم ، وانا شخصية واقعية لذلك اعلم جيدا ان ليس بأيدينا تغيير الناس وتغير الواقع الذى نعيشه لكن كل ما اتمناه هو الاهتمام بالاجيال القادمة لكى نضمن جيل خلوق افضل من بعض الناس المنتشرة حولنا الان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يسرا اللوزي تشكر رئيس القومي للمرأة بعد تضامنها مع ابنتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.