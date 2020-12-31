نقل الإعلامي وائل الإبراشي للعناية المركزة 

أعلن القائمون على الصفحة الرسمية للإعلامي المصري وائل الإبراشي، أنه جرى نقله إلى العناية المركزة.
وجاء في منشور على الصفحة بموقع "فيسبوك"، أنه جرى نقله اليوم الخميس، إلى العناية المركزة، على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأصيب الإبراشي الأسبوع الماضي بفيروس كورونا المستجد، وتوقف عن تقديم برنامج "التاسعة" على التليفزيون الرسمي المصري.
وعقب إصابته أجرى الإعلامي المصري، مداخلة تليفزيونية تحدث خلالها عن إصابته بكورونا، وقال: "إن شاء الله نعدي المحنة دي ونعود للشغل مع بعض تانى".
وأضاف الإبراشي: "شعرت بأعراض الانفلونزا لكن تعاملت معها على أنها كورونا، والأطباء طمأنوني أنها في بدايتها ومن الجيد أنني تصرفت مبكرا، وإن شاء الله سننتصر عليها".
ويأتي الإعلان عن نقل الإبراشي للعناية المركزة بالتزامن مع الكشف عن إصابة نجوى إبراهيم الإعلامية التي تشاركه في تقديم البرنامج بكورونا.
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